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14:12 (мск), источник: Volga News

В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в избиении сожительницы до смерти

В понедельник, 20 февраля, сотрудники уголовного розыска Советского райотдела полиции Самары задержали 49-летнего цыгана, ранее судимого за убийство, кражи, незаконные действия с наркотиками.

На сей раз мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней Ирины П.

15 февраля с перекрестка улиц Дыбенко и Советской армии «скорая помощь» доставила в больницу женщину, где она скончалась от черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер, повлекших повреждение легких.

Было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в полиции, подозреваемый на территории области не зарегистрирован, однако его разыскали. По версии правоохранителей, злоумышленник в порыве ревности жестоко избил нетрезвую приятельницу.

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