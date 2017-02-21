В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в избиении сожительницы до смерти

На сей раз мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней Ирины П.

15 февраля с перекрестка улиц Дыбенко и Советской армии «скорая помощь» доставила в больницу женщину, где она скончалась от черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер, повлекших повреждение легких.

Было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в полиции, подозреваемый на территории области не зарегистрирован, однако его разыскали. По версии правоохранителей, злоумышленник в порыве ревности жестоко избил нетрезвую приятельницу.