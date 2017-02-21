Областной суд отказал в аресте мэра Казачинско-Ленского района Приангарья

Прокуратуре Иркутской области отказано в удовлетворении апелляционного представления по аресту мэра Казачинско-Ленского района Александра Абраменко, подозреваемого во взятке 2,5 млн рублей. Соответствующее решение вынес областной суд Приангарья. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.
«Апелляционное представление прокуратуры оставлено без удовлетворения» — рассказали в пресс-службе областного суда.
Напомним, сотрудники СК и ФСБ задержали мэра Казачинско-Ленского района Александра Абраменко и его первого заместителя Артема Амосова в ходе совместной операции. Чиновников подозревали в получении взятки в особо крупном размере. При проведении обыска в жилище первого заместителя мэра МО было изъято 2,5 млн рублей. Артема Амосова, подозреваемого в получении взятки, арестовали на 2 месяца. Соответствующее решение вынесено судом.