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16:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Областной суд отказал в аресте мэра Казачинско-Ленского района Приангарья

Апелляцию прокуратуры оставили без удовлетворения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратуре Иркутской области отказано в удовлетворении апелляционного представления по аресту мэра Казачинско-Ленского района Александра Абраменко, подозреваемого во взятке 2,5 млн рублей. Соответствующее решение вынес областной суд Приангарья. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

«Апелляционное представление прокуратуры оставлено без удовлетворения» — рассказали в пресс-службе областного суда.

Напомним, сотрудники СК и ФСБ задержали мэра Казачинско-Ленского района Александра Абраменко и его первого заместителя Артема Амосова в ходе совместной операции. Чиновников подозревали в получении взятки в особо крупном размере. При проведении обыска в жилище первого заместителя мэра МО было изъято 2,5 млн рублей. Артема Амосова, подозреваемого в получении взятки, арестовали на 2 месяца. Соответствующее решение вынесено судом.

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