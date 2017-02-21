В Омске поймали телефонного мошенника, крадущего деньги у стариков

Омским полицейским удалось поймать телефонного мошенника, который действовал по известной схеме: притворяясь сыном или внуком, просил деньги, чтобы выпутаться из беды.

На территории обслуживания городского отдела полиции № 8 было зарегистрировано 5 заявлений пенсионеров. Общая сумма украденных денег составила 300 тысяч рублей. Все обманутые старики твердили одно и то же: сперва им звонил сын или внук и просил вызволить из беды. Близкие якобы сбили человека или ввязались в драку, в которой убили кого-нибудь, за что им грозило серьезное наказание. Следом на связь выходил лже-полицейский, который брался за деньги уладить ситуацию и избавить родственников от уголовной ответственности.

Доверчивые старики мигом перечисляли деньги на указанные счета через банкоматы, и ни одному из них не пришло в голову позвонить сыновьям и внукам. Разумеется, позже пенсионеры понимали, что их обманули.

Подобные дела обладают плохой раскрываемостью, однако омские силовики установили подозреваемого. Сперва правоохранители определили, что преступник находится в Новосибирской области. Омские полицейские связались с коллегами из соседнего города и продолжили совместную работу.

Вскоре омские полицейские задержали мошенника в одном из поселков Новосибирска. Полиция изъяла из его квартиры 2 банковские карты, 15 активированных и 50 новых сим-карт, которые преступник планировал использовать для очередных обманов.

Силовики выяснили: 30-летний задержанный не раз бывал за решеткой. Именно в тюрьме он узнал о таком преступном способе заработка, и, выйдя на волю, решил попробовать на практике. На время следствия мошенника арестовали. За мошенничество мужчине грозит срок до 5 лет.