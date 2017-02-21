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14:37 (мск), источник: PROUFU.ru

Чиновники мэрии Уфы подозреваются в миллиардной афере

В Уфе в отношении чиновников Администрации Уфы возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий», сообщает Следственный комитет РФ по РБ.

Источник: Proufu.ru

По материалам дела, в Уфе в рамках программы «Жилище» была утверждена программа по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. С 2008 по 2015 годы чиновники мэрии заключали договоры расселение граждан за счет инвесторов. Впоследствии чиновники, с превышением полномочий включили некоторые из домов в программу, за что незаконно получили из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 1 миллиард рублей.

Совместно с полицией Следственный комитет провел обыски в здании Горсовета. Изъятые документы и предметы изучаются следователями. Создана следственная группа, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается и взято на контроль руководством следственного управления.

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