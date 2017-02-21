В Москве задержали шестерых жителей Дона, подозреваемых в мошенничестве

Всего их шестеро: трое мужчин и трое женщин в возрасте от 19-ти до 44 лет.

Так, по предварительным данным пресс-службы донского главка МВД, злоумышленники обманывали пенсионеров по определенной схеме.

Они предлагали им бесплатную путевку на отдых. После получения отказа сообщали о том, что должны выплатить денежную компенсацию за неиспользованную путевку. Чтобы получить ее, пенсионер должен был назвать реквизиты своей банковской карты и код, пришедший на телефон. В конечном итоге задержанные получали доступ к счетам потерпевших и похищали накопления.