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17:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Москве задержали шестерых жителей Дона, подозреваемых в мошенничестве

Сотрудники полиции Москвы совместно с представителями ведомства из Ростовской области при поддержке отряда спецназа задержали нескольких жителей Дона по подозрению в мошенничестве.

Всего их шестеро: трое мужчин и трое женщин в возрасте от 19-ти до 44 лет.

Так, по предварительным данным пресс-службы донского главка МВД, злоумышленники обманывали пенсионеров по определенной схеме.

Они предлагали им бесплатную путевку на отдых. После получения отказа сообщали о том, что должны выплатить денежную компенсацию за неиспользованную путевку. Чтобы получить ее, пенсионер должен был назвать реквизиты своей банковской карты и код, пришедший на телефон. В конечном итоге задержанные получали доступ к счетам потерпевших и похищали накопления.

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