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17:19 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградец поймал в своем доме грабителей и удерживал их до приезда полиции

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу из домовладения.

Источник: РИАЦ

Накануне в полицию с заявлением о попытке незаконного проникновения в домовладение обратился житель Советского района Волгограда. Прибывшие на место происшествия сотрудники группы немедленного реагирования по горячим следам задержали двух подозреваемых. Ими оказались неработающие, ранее судимые за кражи жители Волгограда 36 лет и 41 года. Подозреваемые сознались в содеянном.

Полицейские установили, что подозреваемые, разбив стекло в частном домовладении, проникли внутрь и пытались похитить имущество. Посторонних лиц заметили соседи и сообщили хозяевам. Прибывший на место происшествия житель дома сумел удержать незваных гостей, после чего вызвал полицейских.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 158 УК РФ — «Покушение на кражу».

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