Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Украинские политики поглумились над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
14:34 (мск), источник: dostup1.ru

Сотрудница ЮУЖД оплатила себе поездку в Израиль за счет детей

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями вопреки интересам службы.

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО «РЖД»), оплатившей поездку в Израиль за счет средств, выделенных для образовательных целей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ — “Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности”. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в Уральском следственном Управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, специалист по управлению персоналом сектора образовательных учреждений службы управления персоналом Южно-Уральской железной дороги в сентябре 2016 года незаконно перечислила в туристическое агентство 195 тыс. рублей якобы за оказание экскурсионных услуг для воспитанников образовательных учреждений компании.

«Фактически злоумышленница использовала денежные средства в личных целях — приобрела туристическую путевку в Израиль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинцев приглашают на вернисаж в библиотеку
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Павел Буре отказался от гражданства США
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Александрова и Яглыч сыграют любовь в новом сезоне «Екатерины» Канал «Россия 1» готовит к эфиру новые серии исторического сериала о первой российской императрице
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь