Сотрудница ЮУЖД оплатила себе поездку в Израиль за счет детей
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями вопреки интересам службы.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями вопреки интересам службы.
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы
«Дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ — “Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности”. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в Уральском следственном Управлении на транспорте СКР.
По версии следствия, специалист по управлению персоналом сектора образовательных учреждений службы управления персоналом
«Фактически злоумышленница использовала денежные средства в личных целях — приобрела туристическую путевку в Израиль», — сообщили в
Расследование уголовного дела продолжается.