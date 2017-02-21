У стен челябинской больницы умер пациент
Родственники винят в случившемся врачей.
Родственники винят в случившемся врачей.
В Челябинске на территории ГКБ № 6 умер 57-летний мужчина. Родственники винят в случившемся врачей, которые якобы не оказали пациенту необходимую помощь.
Трагедия произошла 19 февраля 2017 года. Челябинцу стало плохо в продуктовом магазине. Его на скорой увезли в больницу. Как сообщили «Уралинформбюро» в
Родственники уверены, что врачи просто проглядели у пациента патологию. По данному факту проводят проверку следователи.