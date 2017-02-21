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14:30 (мск), источник: АиФ Омск

Омич, в доме которого нашли два трупа, признался в убийстве брата

Омские следователи раскрыли убийство 16-летней давности.

Омич, в доме которого нашли два трупа с отрезанными частями тела, на допросе признался в том, что убил сводного брата 16 лет назад из-за куртки, сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области.

Напомним, 15 февраля сожительница 38-летнего подозреваемого нашла в его частном доме тело незнакомца без кистей рук. Приехавшие следователи обнаружили в надворной постройке тело ещё одного мужчины — уже без головы. Оба человека погибли от ножевых ранений. Подозреваемого задержали, и он признался в убийствах.

В ноябре 2016 года был зарезан 53-летний сосед подозреваемого. Его тело спрятали в постройке во дворе, закидав тряпками и мусором. 19 января этого года также зарезан был 35-летний омич, с которым задержанный познакомился на улице.

Во время работы над этим уголовным делом по ч. 2 ст. 105 УК РФ следователи раскрыли убийство 16-летней давности (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В 2000 году тело парня с перерезанным горлом нашли на перекрёстке 15-й Рабочей и Харьковской.

На допросе подозреваемый признался, что убил своего сводного брата. По версии следствия, после они вместе пили алкоголь. После погибший надел не свою, а куртку брата и вышел на улицу, а тот, в свою очередь, возмутился, догнал и перерезал горло бритвой.

Кроме того, 2006 году мужчина уже получил судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и в 2015 году вышел из колонии.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебно-медицинских, криминалистических и биологических экспертиз, планируется проведение психолого-психиатрической экспертизы по вопросу установления вменяемости обвиняемого. Расследование продолжается», — говорит Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области.

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