В Омске снег проломил крышу иномарки
Сегодня, 21 февраля, в соцсети «ВКонтакте» была опубликована фотография автомобиля Toyota с проломленной крышей.
Сегодня, 21 февраля, в соцсети «ВКонтакте» была опубликована фотография автомобиля Toyota с проломленной крышей.
По словам оставшегося анонимным очевидца, инцидент произошел на улице Светловская в Ленинском округе.
В комментариях омичи отметили, что сегодня, когда температура поднялась до 0 °C, подтаявший снег слетает с крыш везде по городу. Другие же поспешили перепарковать свои транспортные средства подальше от домов.