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14:24 (мск), источник: СуперОмск

В Омске снег проломил крышу иномарки

Сегодня, 21 февраля, в соцсети «ВКонтакте» была опубликована фотография автомобиля Toyota с проломленной крышей.

По словам оставшегося анонимным очевидца, инцидент произошел на улице Светловская в Ленинском округе.

В комментариях омичи отметили, что сегодня, когда температура поднялась до 0 °C, подтаявший снег слетает с крыш везде по городу. Другие же поспешили перепарковать свои транспортные средства подальше от домов.

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