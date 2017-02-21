В Омске снег проломил крышу иномарки

По словам оставшегося анонимным очевидца, инцидент произошел на улице Светловская в Ленинском округе.

В комментариях омичи отметили, что сегодня, когда температура поднялась до 0 °C, подтаявший снег слетает с крыш везде по городу. Другие же поспешили перепарковать свои транспортные средства подальше от домов.