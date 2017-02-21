Под Казанью трое в масках совершили налет на ювелирный магазин
В Зеленодольске трое неизвестных людей в масках совершили налет на ювелирный магазин, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.
В Зеленодольске трое неизвестных людей в масках совершили налет на ювелирный магазин, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.
— Происшествие случилось около 19 часов, подозреваемые, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, разбили витрины и забрали ювелирные украшения, — рассказали в полиции.
На данный момент устанавливается сумма ущерба, идет проверка.