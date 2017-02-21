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16:11 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью трое в масках совершили налет на ювелирный магазин

В Зеленодольске трое неизвестных людей в масках совершили налет на ювелирный магазин, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

 — Происшествие случилось около 19 часов, подозреваемые, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, разбили витрины и забрали ювелирные украшения, — рассказали в полиции.

На данный момент устанавливается сумма ущерба, идет проверка.

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