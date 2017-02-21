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14:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже рухнувшая наледь пробила стекло и помяла крышу иномарки

Глыбы льда провалились в салон припаркованной на тротуаре Mitsubishi.

Упавшие куски льда пробили стекло и помяли крышу Mitsubishi Lancer X. Глыбы провалились в салон автомобиля. Очевидцы опубликовали фото происшествия в городской группе соцсети «ВКонтакте» во вторник, 21 февраля.

Водитель перегородил машиной тротуар, отметили пользователи соцсети в комментариях. Автомобилист оставил иномарку прямо под нависшими с балкона сосульками. Подписчики указали, что около дома не было предупреждающей ленты и табличек о падении сосулек. По предварительным данным, инцидент произошел во дворе дома № 47 на улице Плехановская.

С начала недели в Воронеже глыбы льда травмировали уже трех человек. В понедельник, 20 февраля, лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину. В этот же день наледь рухнула на женщину с коляской. Ребенок не пострадал только потому, что коляска погасила удар. Аналогичный случай произошел во вторник, 21 февраля.

С начала 2017 года рухнувший лед травмировал 17 жителей Воронежской области. Корреспонденты РИА «Воронеж» подсчитали, сколько горожан пострадали зимой-2016/2017 от падения сосулек и снега — и это только случаи, которые подтверждали медики и аварийные службы.

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