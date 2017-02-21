Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
В Кремле рассказали о реакции Путина на новость о смерти Чуркина
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
15:20 (мск), источник: Интерфакс

Захватившему летом 2016 года банк в Москве бизнесмену продлили арест

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Пресненский суд Москвы на два месяца продлил арест бизнесмену Арама Петросяну, захватившему летом прошлого года банк в центре столицы, передает корреспондент «Интерфакса».

Источник: Агентство «Москва»

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Петросяна меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля», — огласила решение судья Мария Кудряшова во вторник.

Петросяну предъявлено обвинение в захвате заложников и терроризме.

Читайте также
В отношении захватившего отделение «Ситибанка» в Москве возбуждено дело о теракте

Вечером 24 августа 2016 года в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы, в котором находились четыре человека, зашел мужчина с закрепленной на шее коробкой с проводами и начал угрожать, что взорвет себя. Несмотря на угрозы, в течение вечера мужчина отпустил всех заложников и сдался.

Захватчиком оказался 55-летний обанкротившийся предприниматель Петросян. Свою вину фигурант признал частично.

26 августа Пресненский суд Москвы санкционировал по ходатайству следствия его арест.

Бизнесмен настаивает, что не собирался причинять вред заложникам, а лишь хотел привлечь внимание к своей проблеме. Перед нападением на банк он разместил в YouTube видеоролик, в котором предупредил, что «пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ», и выдвинул требования: «признать на государственном уровне банкротство физических и юридических лиц болезнью», а также создать новый институт, который бы занимался проблемой банкротства.

В качестве первостепенного мотива совершенного преступления следователи рассматривают тяжелое финансовое положение обвиняемого и отсутствие у него возможности выплатить кредиты различным банкам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу назвал развитие ядерных сил РФ «безусловным приоритетом»
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь