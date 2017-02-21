Захватившему летом 2016 года банк в Москве бизнесмену продлили арест

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Петросяна меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля», — огласила решение судья Мария Кудряшова во вторник.

Вечером 24 августа 2016 года в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы, в котором находились четыре человека, зашел мужчина с закрепленной на шее коробкой с проводами и начал угрожать, что взорвет себя. Несмотря на угрозы, в течение вечера мужчина отпустил всех заложников и сдался.

Захватчиком оказался 55-летний обанкротившийся предприниматель Петросян. Свою вину фигурант признал частично.

26 августа Пресненский суд Москвы санкционировал по ходатайству следствия его арест.

Бизнесмен настаивает, что не собирался причинять вред заложникам, а лишь хотел привлечь внимание к своей проблеме. Перед нападением на банк он разместил в YouTube видеоролик, в котором предупредил, что «пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ», и выдвинул требования: «признать на государственном уровне банкротство физических и юридических лиц болезнью», а также создать новый институт, который бы занимался проблемой банкротства.

В качестве первостепенного мотива совершенного преступления следователи рассматривают тяжелое финансовое положение обвиняемого и отсутствие у него возможности выплатить кредиты различным банкам.