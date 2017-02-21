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14:43 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском во время празднования победы умерла судимая спортсменка

Инцидент произошел в одном из сел Нижнеомского района Омской области, где накануне в салоне автомобиля УАЗ-«буханка» были найдены тела женщины и мужчины.

В Следкоме по Омской области пояснили, что пара задохнулось угарным газом.

Как выяснилось, 40-летняя, четырежды судимая за кражи женщина накануне стала победителем одного из состязаний в рамках сельских спортивных соревнования «Праздник Севера». Отмечая победу, она уединилась со своим другом в салоне стоявшего в гараже автомобиля. В процессе распития спиртных напитков они не заметили влияние угарного газа, что и привело к гибели.

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