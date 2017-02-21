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14:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В администрации Уфы следователи и полицейские провели обыски и изъяли документы

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В администрации Уфы следователи и полицейские провели обыски и изъяли документы. Республиканский Следственный комитет по материалам органов полиции возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий в городе на 2007−2015 годы, а также подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции.

С 2008 по 2015 годы должностные лица мэрии заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Затем чиновники с превышением своих полномочий некоторые из домов включили и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это привело к необоснованному выделению почти миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Сотрудники СКР по РБ и МВД по РБ провели обыски в здании администрации, управлении капитального строительства и городском управлении земельных и имущественных отношений. Следователи изучают изъятые документы и предметы.

«Создана следственная группа, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, возможно, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается и взято на контроль руководством следственного управления», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по данному факту в пресс-службу администрации Уфы, но оперативного ответа получить не удалось.

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