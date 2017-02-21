На Кубани задержали перевозчика 50 килограммов героина

Машина ехала из Геленджика в сторону Крымска.

Автомобиль стражи порядка ждали: по оперативной информации, в нем перевозили крупную партию наркотиков. При досмотре в тайниках нашли около 50 килограммов героина.

Его приблизительная стоимость на черном рынке — примерно 500 миллионов рублей. Водитель иномарки задержан, сообщили ГТРК «Кубань» источники в правоохранительных органах.