На Кубани задержали перевозчика 50 килограммов героина
В Новороссийске на Владимировском посту правоохранители остановили легковую машину. По оперативной информации, в ней перевозили крупную партию наркотиков.
В Новороссийске на Владимировском посту правоохранители остановили легковую машину. По оперативной информации, в ней перевозили крупную партию наркотиков.
Машина ехала из Геленджика в сторону Крымска.
Автомобиль стражи порядка ждали: по оперативной информации, в нем перевозили крупную партию наркотиков. При досмотре в тайниках нашли около 50 килограммов героина.
Его приблизительная стоимость на черном рынке — примерно 500 миллионов рублей. Водитель иномарки задержан, сообщили ГТРК «Кубань» источники в правоохранительных органах.