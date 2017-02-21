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15:07 (мск), источник: Крым Press

Симферопольский псевдомебельщик оказался мошенником

Полиция крымской столицы информирует: задержан 30-летний местный житель, который подозревается в совершении ряда мошеннических действий.

Симферопольский псевдомебельщик оказался мошенником. Злоумышленник заключал с клиентами договора на изготовление и установку мебели, но свои обязательства не выполнил. Жертвами противоправных деяний стали четверо граждан. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 200 тыс.рублей. Чтобы избежать ответственности он закрыл свою фирму и устроился на другую работу, где и был задержан сотрудником полиции. Гражданин признался в совершении мошенничества, — сообщили в пресс-службе МВД. Установлено, что симферополец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных деяний в Ялте. В 2016 году Ялтинским городским судом он был осужден к 360 часам обязательных работ.

В настоящее время следственным отделом ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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