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17:34 (мск), источник: Kazinform

Глава МВД прогнозирует «большую воду» в шести областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В шести областях Казахстана ожидаются паводки, сообщил сегодня на заседании Правительства РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В текущем году большая вода ожидается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Сейчас по стране определены 918 населенных пунктов, не более 1,5 тыс. участков автомобильных и железнодорожных дорог, находящихся в зоне реального риска», — проинформировал он.

По его словам, в прошлом году для инженерной защиты населенных пунктов и территорий построено 122 км и произведен ремонт 146 км защитных дамб. Уже в этом году в южных регионах — это Алматы, Жамбылская и Южно-Казахстанская области — отремонтировано 2,5 километра защитных дамб, было выполнено берегоукрепление, дноуглубление 29 километров русла рек, очищено более 500 пропускных труб под автомобильными дорогами и более 750 под железнодорожными. «На основе проводимого мониторинга и данных Казгидромета в регионах разработаны и реализуются планы мероприятий по предупреждению ЧС в весенний период. Повсеместно проведены заседания областных, городских, районных комиссий по предупреждению ликвидации ЧС», — отметил министр.

В 10 регионах страны организован мониторинг наполняемости 60 наиболее крупных водохранилищ, представляющих потенциальную угрозу возможного прорыва и затопления. Для недопущения подтопления жилья из населенных пунктов осуществляется вывоз снега. Уже вывезено 6,2 млн. кубических метров снега. Подготовлены запасы более чем 8 тыс. тонн ГСМ, 180 тыс. тонн инертных материалов, 829 тыс. мешков и 10 тонн взрывчатки.

В чрезвычайных резервах на неотложные затраты акиматами в ближайших бюджетах предусмотрены 20 млрд тенге. На случай эвакуации населения из районов возможного затопления подготовлены 1707 пунктов приема населения. Для жизнеобеспечения эвакуированного населения акиматами подготовлены необходимые средства.

Созданы запасы продуктов питания и питьевой воды.

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