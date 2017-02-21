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14:58 (мск), источник: РИА Новости

Жителя Кубани приговорили к пожизненному за убийство четырех человек

КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости, Светлана Берило. За убийство четырёх человек, в том числе малолетней девочки, совершенное в 2013 году в Староминском районе Краснодарского края, к пожизненному лишению свободы приговорён 39-летний житель кубанской станицы, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что 39-летний житель станицы Староминской Евгений Марушко признан виновным в «убийстве четырех человек, в том числе малолетней».

Установлено, что 16 ноября 2013 года Марушко пришел к дому бывшей супруги, чтобы поговорить о долге, который ему не вернула женщина. Как отмечает СУСК, в ходе конфликта мужчина несколько раз нанес ножом 23-летнему зятю женщины удары по телу, убив его. Войдя в дом, Марушко также ранил ножом 36-летнюю хозяйку дома и ее 19-летнюю дочь, а также малолетнего ребенка бывшей супруги. Все они скончались.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Марушко были признаки временного психического расстройства, в связи с этим суд постановил применить в отношении него принудительные меры медицинского характера. После лечения мужчину признали вменяемым, что позволило следствию возобновить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

«Приговором Краснодарского краевого суда Марушко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в специализированной колонии», — отметили в СУСК.

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