Жителя Кубани приговорили к пожизненному за убийство четырех человек

Уточняется, что 39-летний житель станицы Староминской Евгений Марушко признан виновным в «убийстве четырех человек, в том числе малолетней».

Установлено, что 16 ноября 2013 года Марушко пришел к дому бывшей супруги, чтобы поговорить о долге, который ему не вернула женщина. Как отмечает СУСК, в ходе конфликта мужчина несколько раз нанес ножом 23-летнему зятю женщины удары по телу, убив его. Войдя в дом, Марушко также ранил ножом 36-летнюю хозяйку дома и ее 19-летнюю дочь, а также малолетнего ребенка бывшей супруги. Все они скончались.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Марушко были признаки временного психического расстройства, в связи с этим суд постановил применить в отношении него принудительные меры медицинского характера. После лечения мужчину признали вменяемым, что позволило следствию возобновить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

«Приговором Краснодарского краевого суда Марушко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в специализированной колонии», — отметили в СУСК.