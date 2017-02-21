Силовики раскрыли третье убийство омского «мясника», отрезавшего конечности

Правоохранительные органы раскрыли третье убийство, связанное с недавно задержанным 38-летним «мясником». Убийство случилось в 2000-м году. Пострадал 19-летний парень. Он приходился сводным братом мужчине. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Омской области, родственники пили, затем молодой человек вышел из дома, по случайности надев куртку брата. «Мясник» догнал его и перерезал ему горло опасной бритвой.

Ранее мужчина признался в двух убийствах. 19 января 2017 года он убил человека, с которым познакомился на улице. Тело он спрятал возле дома. В ноябре 2016 года убийца изрезал соседа, а тело спрятал в надворной постройке, забросал его тряпками и бытовым мусором. У одного трупа он отрезал кисти, у другого — голову. В 2006 году мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего — в колонии он пробыл около 9 лет.