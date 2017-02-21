Стали известны подробности расстрела водителей под Уфой
ProUfu.ru cтали подробности перестрелки, произошедшей 16 февраля возле базы отдыха «Ташлы» в Иглинском районе Башкирии.
ProUfu.ru cтали подробности перестрелки, произошедшей 16 февраля возле базы отдыха «Ташлы» в Иглинском районе Башкирии.
Напомним, по предварительной версии, информация о перестрелке поступила в дежурную часть райотдела полиции в 13.00. Как выяснилось, конфликт разгорелся между водителями автобусов. На место выехала
По последним данным, вооруженное нападение было совершено лицами, предположительно причастными к организации нелегальных перевозок. Конфликт, попавший на кадры видеозаписи, стал продолжением другой ссоры, произошедшей утром того же дня. Водители одной фирмы повздорили с водителями из другой
В результате перестрелки нескольким пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Оперативники продолжают сбор информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.