Стали известны подробности расстрела водителей под Уфой

Напомним, по предварительной версии, информация о перестрелке поступила в дежурную часть райотдела полиции в 13.00. Как выяснилось, конфликт разгорелся между водителями автобусов. На место выехала следственно-оперативная группа.

По последним данным, вооруженное нападение было совершено лицами, предположительно причастными к организации нелегальных перевозок. Конфликт, попавший на кадры видеозаписи, стал продолжением другой ссоры, произошедшей утром того же дня. Водители одной фирмы повздорили с водителями из другой из-за маршрута. После этого к месту конфликта подъехала вооруженная «крыша» одной из сторон, что и вылилось в перестрелку.

В результате перестрелки нескольким пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Оперативники продолжают сбор информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.