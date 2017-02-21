В Самаре прокуратурой выявлены многочисленные факты рекламы наркотиков на фасадах домов
Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков продолжается, сообщает
Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков продолжается, сообщает
В настоящее время надписи удалены. Прокуратура Самары организовала взаимодействие с общественной организацией «Добровольная народная дружина г. Самары» с целью выявления фасадной рекламы наркотиков.
Так, в декабре 2016 года в ходе совместного рейда с Добровольной народной дружиной на территории Самарского района выявлено 16 фактов рекламы наркотических средств на фасадах зданий и сооружений.
В январе 2017 года факты рекламы «спайса» и
Материалы проверки направлены в государственную жилищную инспекцию Самарской области, районные администрации для принятия мер по устранению нарушений. Кроме того, У МВД Самары проинформировано с целью использования сведений в
В настоящее время надписи удалены. Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков продолжается, сообщает