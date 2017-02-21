В Самаре прокуратурой выявлены многочисленные факты рекламы наркотиков на фасадах домов

В настоящее время надписи удалены. Прокуратура Самары организовала взаимодействие с общественной организацией «Добровольная народная дружина г. Самары» с целью выявления фасадной рекламы наркотиков.

Так, в декабре 2016 года в ходе совместного рейда с Добровольной народной дружиной на территории Самарского района выявлено 16 фактов рекламы наркотических средств на фасадах зданий и сооружений.

В январе 2017 года факты рекламы «спайса» и интернет-магазинов запрещенных веществ выявлены на территории Октябрьского, Ленинского, Промышленного, Советского районов города.

Материалы проверки направлены в государственную жилищную инспекцию Самарской области, районные администрации для принятия мер по устранению нарушений. Кроме того, У МВД Самары проинформировано с целью использования сведений в оперативно-розыскной деятельности.