Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Знаменитая певица разломала полученную награду прямо на сцене
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1275-летие Солнца нации
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
17:21 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре прокуратурой выявлены многочисленные факты рекламы наркотиков на фасадах домов

Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков продолжается, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В настоящее время надписи удалены. Прокуратура Самары организовала взаимодействие с общественной организацией «Добровольная народная дружина г. Самары» с целью выявления фасадной рекламы наркотиков.

Так, в декабре 2016 года в ходе совместного рейда с Добровольной народной дружиной на территории Самарского района выявлено 16 фактов рекламы наркотических средств на фасадах зданий и сооружений.

В январе 2017 года факты рекламы «спайса» и интернет-магазинов запрещенных веществ выявлены на территории Октябрьского, Ленинского, Промышленного, Советского районов города.

Материалы проверки направлены в государственную жилищную инспекцию Самарской области, районные администрации для принятия мер по устранению нарушений. Кроме того, У МВД Самары проинформировано с целью использования сведений в оперативно-розыскной деятельности.

В настоящее время надписи удалены. Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков продолжается, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ко Дню защитника Отечества в Самарской таможне прошел открытый урок Мужества
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
В Барселоне полиция открыла огонь по угнанному грузовику с газом
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь