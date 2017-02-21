Нижегородский учитель нашел своих учеников в «группах смерти»

Нижний Новгород, 21 февраля — АиФ-НН. Педагог одной из школ Московского района Нижнего Новгорода нашел своих учеников в «группах смерти», сообщила на пресс-конференции в «АиФ-НН» начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнего Новгорода Марина Панкратова.

По ее словам, учитель сам зарегистрировался в социальной сети и проверил сомнительного содержания «паблики», в которых рассказывалось о самоубийствах. В таких группах педагог обнаружил двоих своих учеников, после чего с родителями и с самими школьниками были проведены серьезные беседы.

Специалисты уверены, что для предотвращения детских суицидов необходим родительский контроль. Сейчас существует множество специальных программ, которые просто необходимо устанавливать на мобильные телефоны и компьютеры детей, чтобы контролировать их запросы в интернете и отслеживать активность в тематических группах.

В Нижнем Новгороде полиция активно взаимодействует со школами, сотрудники объясняют педагогам, как распознавать потенциальную угрозу для ребенка в соцсетях и вовремя донести эти сведения до родителей.