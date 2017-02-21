Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
14:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородский учитель нашел своих учеников в «группах смерти»

Педагог из Московского района проверил группы в соцсетях и обнаружил в сомнительных «пабликах» своих учеников.

Нижний Новгород, 21 февраля — АиФ-НН. Педагог одной из школ Московского района Нижнего Новгорода нашел своих учеников в «группах смерти», сообщила на пресс-конференции в «АиФ-НН» начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнего Новгорода Марина Панкратова.

По ее словам, учитель сам зарегистрировался в социальной сети и проверил сомнительного содержания «паблики», в которых рассказывалось о самоубийствах. В таких группах педагог обнаружил двоих своих учеников, после чего с родителями и с самими школьниками были проведены серьезные беседы.

Специалисты уверены, что для предотвращения детских суицидов необходим родительский контроль. Сейчас существует множество специальных программ, которые просто необходимо устанавливать на мобильные телефоны и компьютеры детей, чтобы контролировать их запросы в интернете и отслеживать активность в тематических группах.

В Нижнем Новгороде полиция активно взаимодействует со школами, сотрудники объясняют педагогам, как распознавать потенциальную угрозу для ребенка в соцсетях и вовремя донести эти сведения до родителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пермяки нашли двойника дикой женщины-водителя
Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу назвал развитие ядерных сил РФ «безусловным приоритетом»
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь