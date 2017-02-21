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15:22 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже днем в квартире загорелся электрический счетчик

Днем во вторник, 21 февраля, в Воронеже произошел пожар в пятиэтажке.

Источник: Новости Воронежа

Сигнал о возгорании в доме № 55 на улице Варейкиса спасатели получили в 12:36. На место направили сразу 3 пожарных отделения. Они потушили пламя уже в 12:52.

«В результате пожара в двухкомнатной квартире огонь уничтожил электрический счетчик и деревянную обшивку стен в коридоре», — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Причину возгорания выясняют.

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