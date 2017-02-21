В Воронеже днем в квартире загорелся электрический счетчик
Днем во вторник, 21 февраля, в Воронеже произошел пожар в пятиэтажке.
Днем во вторник, 21 февраля, в Воронеже произошел пожар в пятиэтажке.
Сигнал о возгорании в доме № 55 на улице Варейкиса спасатели получили в 12:36. На место направили сразу 3 пожарных отделения. Они потушили пламя уже в 12:52.
«В результате пожара в двухкомнатной квартире огонь уничтожил электрический счетчик и деревянную обшивку стен в коридоре», — сообщают в
К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Причину возгорания выясняют.