Opel Mokka с ребенком внутри эвакуировали на штрафстоянку в Иркутске
Родители привлечены к административной ответственности.
Родители привлечены к административной ответственности.
Семейная пара оставила автомобиль Opel Mokka на парковке для лиц с ограниченными возможностями у ТЦ «Комсомолл», не имея соответствующего отличительного знака. После эвакуации машины на штрафстоянку выяснилось, что внутри находится ребенок. Родители привлечены к административной ответственности, сообщили ИА IrkutskMedia в
— Главе семейства грозит штраф за парковку на месте для инвалидов, и оба родителя привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.