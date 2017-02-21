Opel Mokka с ребенком внутри эвакуировали на штрафстоянку в Иркутске

Семейная пара оставила автомобиль Opel Mokka на парковке для лиц с ограниченными возможностями у ТЦ «Комсомолл», не имея соответствующего отличительного знака. После эвакуации машины на штрафстоянку выяснилось, что внутри находится ребенок. Родители привлечены к административной ответственности, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— Главе семейства грозит штраф за парковку на месте для инвалидов, и оба родителя привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.