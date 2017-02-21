Пермские спасатели освободили застрявший в сковороде палец мальчика

Вечером 20 февраля в пермскую городскую службу спасения поступило сообщение о том, что у 7-летнего ребенка застрял палец в ручке сковороды. Мальчик не мог самостоятельно достать его.



Ребенка привезли на базу службы спасения, где с помощью слесарного инструмента его освободили.