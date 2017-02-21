Два подпольных казино закрыли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

Подпольные клубы, в которых проводились незаконные азартные игры, располагались на улицах Краснодонцев и Веденяпина. Во время осмотра помещения зала на улице Краснодонцев следователи изъяли 14 игровых аппаратов, а в цокольном помещении жилого дома на улице Веденяпина из казино изъяли 30 устройств.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают организаторов незаконных клубов.