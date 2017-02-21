В Симферополе во время спецоперации силовики задержали 10 человек

По его словам, операцию проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму крымского управления МВД РФ.

«Всего было задержано около 10 человек, из них есть по подозрению к причастности в связях с “Хизб ут-Тахрир”, за хранение запрещенной литературы, но большинство — за незаконные общественные сборы, так как препятствовали правоохранителям осуществлять оперативную работу», — сказал РИА Новости Смирнов.

Всем задержанным, по словам собеседника агентства, инкриминируются административные правонарушения.

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата». Членов «Хизб ут-Тахрир» регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.

* Экстремистская группировка «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России.