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16:00 (мск), источник: РИА Новости

В Симферополе во время спецоперации силовики задержали 10 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Около 10 человек задержаны во время обыска в одном из домов Симферополя на предмет причастности к экстремистской группировке «Хизб ут-Тахрир"*, сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Источник: РИА Новости

По его словам, операцию проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму крымского управления МВД РФ.

«Всего было задержано около 10 человек, из них есть по подозрению к причастности в связях с “Хизб ут-Тахрир”, за хранение запрещенной литературы, но большинство — за незаконные общественные сборы, так как препятствовали правоохранителям осуществлять оперативную работу», — сказал РИА Новости Смирнов.

Всем задержанным, по словам собеседника агентства, инкриминируются административные правонарушения.

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата». Членов «Хизб ут-Тахрир» регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.

* Экстремистская группировка «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России.

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