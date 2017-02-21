Суд вернулся к рассмотрению меры пресечения фигурантам дела о «Боярышнике»

Ленинский районный суд Иркутска на прошлой неделе вернулся к рассмотрению материалов по избранию меры пресечения фигурантам дела, так как решения, принятые в конце декабря прошлого года, по истечении двух месяцев утратили юридическую силу.

Ранее сообщалось, что по делу об отравлении суррогатной спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», разбавленной метанолом, в Иркутске умерли 76 человек из 123 пострадавших. СКР ведет расследование массовой гибели людей в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

В конце декабря суд принял решение об избрании меры пресечения задержанным по данному уголовному делу: десяти обвиняемым назначили арест, девять были помещены под домашний арест.

«Ленинский районный суд на прошлой неделе рассмотрел материалы следствия об избрании меры пресечения для 19 фигурантов дела об отравлении “Боярышником”. Ранее избранная мера пресечения в виде ареста сохранена для девяти человек, одному заменена на домашний арест. Под домашним арестом находятся восемь человек. Двум женщинам мера пресечения в виде домашнего ареста отменена», — сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда.

Среди обвиняемых по уголовному делу в основном перевозчики, предприниматели и продавцы «Боярышника», большинство — выходцы из Азербайджана. Практически все арестованные подали апелляции на решение суда. Их рассмотрение начнется в Иркутском областном суде на следующей неделе.