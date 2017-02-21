Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
17:42 (мск), источник: РИА Новости

Суд вернулся к рассмотрению меры пресечения фигурантам дела о «Боярышнике»

Ленинский районный суд в Иркутске вновь вернулся к рассмотрению материалов о мере пресечения фигурантам дела об отравлении «Боярышником», так как на прошлом заседании мера пресечения была избрана на два месяца, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ленинский районный суд Иркутска на прошлой неделе вернулся к рассмотрению материалов по избранию меры пресечения фигурантам дела, так как решения, принятые в конце декабря прошлого года, по истечении двух месяцев утратили юридическую силу.

Ранее сообщалось, что по делу об отравлении суррогатной спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», разбавленной метанолом, в Иркутске умерли 76 человек из 123 пострадавших. СКР ведет расследование массовой гибели людей в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

В конце декабря суд принял решение об избрании меры пресечения задержанным по данному уголовному делу: десяти обвиняемым назначили арест, девять были помещены под домашний арест.

«Ленинский районный суд на прошлой неделе рассмотрел материалы следствия об избрании меры пресечения для 19 фигурантов дела об отравлении “Боярышником”. Ранее избранная мера пресечения в виде ареста сохранена для девяти человек, одному заменена на домашний арест. Под домашним арестом находятся восемь человек. Двум женщинам мера пресечения в виде домашнего ареста отменена», — сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда.

Среди обвиняемых по уголовному делу в основном перевозчики, предприниматели и продавцы «Боярышника», большинство — выходцы из Азербайджана. Практически все арестованные подали апелляции на решение суда. Их рассмотрение начнется в Иркутском областном суде на следующей неделе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шойгу осадил британца, советовавшего 'не совать лапы в Ливию'
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
В Барселоне полиция открыла огонь по угнанному грузовику с газом
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь