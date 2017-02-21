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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудники Росгвардии в Перми задержали мужчину, угрожавшего врачам скорой

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в Перми злоумышленника, угрожавшего пистолетом врачам скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

«В дежурную часть отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пермскому краю поступило сообщение, что на одной из центральных улиц областной столицы гражданин, угрожая пистолетом, требует у медиков скорой помощи наркотики», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что через несколько минут на место происшествия прибыли два наряда вневедомственной охраны. «Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Во время ареста он оказал сопротивление, угрожая правоохранителям оружием. В ходе следствия выяснилось, что бригаду скорой помощи вызвал сам злоумышленник, а потом стал требовать у прибывших врачей наркотики», — отметили в ведомстве.

За последнее время случаи нападения на бригады скорой помощи участились в России. В январе этого года глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны «получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов». Всем следственным подразделениям СК поручено незамедлительно реагировать на каждый подобный случай и принимать соответствующие меры.

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