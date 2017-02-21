Сотрудники Росгвардии в Перми задержали мужчину, угрожавшего врачам скорой

«В дежурную часть отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пермскому краю поступило сообщение, что на одной из центральных улиц областной столицы гражданин, угрожая пистолетом, требует у медиков скорой помощи наркотики», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что через несколько минут на место происшествия прибыли два наряда вневедомственной охраны. «Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Во время ареста он оказал сопротивление, угрожая правоохранителям оружием. В ходе следствия выяснилось, что бригаду скорой помощи вызвал сам злоумышленник, а потом стал требовать у прибывших врачей наркотики», — отметили в ведомстве.