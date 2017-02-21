Житель Чапаевска использовал рабский труд и обворовывал соседей

В Чапаевске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего Алексея Кошмана, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ: «Использование рабского труда, совершенное с угрозой применения насилия и применением насилия, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевшего», «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев», «Незаконное проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица», «Тайное хищение чужого имущества», сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, в начале 2014 года Кошман, имеющий подсобное хозяйство и в собственности своей семьи земельный участок, общей площадью 1515 квадратных метров, пригласил к себе для ведения подсобного хозяйства ранее ему знакомого мужчину, проживающего в то время в Республике Северная Осетия — Алания, обещая, достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы, с достойной оплатой его труда. После приезда мужчины в Самарскую область, с 2015 года по 2016 год, Кошман незаконно лишил его свободы, забрал паспорт и удерживал его в подневольном состоянии, используя его труд в личных целях на безвозмездной основе. Приезжий мужчина находился от Кошмана в зависимом положении и не мог отказаться от выполнения поручаемых ему работ. За не удовлетворившие результаты и качество работы, Кошман периодически наносил потерпевшему телесные повреждения металлической монтировкой, черенком от лопаты, деревянной палкой. После избиения Кошман запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью, надевал на его ногу металлическую цепь, фиксируя ее к металлической трубе, и удерживал потерпевшего в таком состоянии у себя в доме не менее шести часов.

Кроме того, в это же период Кошман незаконно проник в жилище своих соседей, а также похитил с сельскохозяйственного поля, принадлежащего ООО, кукурузу на общую сумму в десять тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.