Набережную реки Пряжки засыпало битым стеклом

По словам очевидцев, у дома № 18−20 по набережной реки Пряжки с движущегося грузовика упала коробка с пустыми бутылками, которые используются для изготовления лекарств. При ударе об асфальт емкости разбились, и вся проезжая часть оказалась засыпана мелкими кусочками стекла.

Водители предупреждают другу друга об опасности и советуют проезжать участок набережной острожный, чтобы не пробить колеса своего автомобиля.