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16:09 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Набережную реки Пряжки засыпало битым стеклом

С движущегося грузовика упала коробка с пустыми бутылками.

Набережную Пряжки засыпало битым стеклом, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент в Адмиралтейском районе произошел днем 21 февраля.

По словам очевидцев, у дома № 18−20 по набережной реки Пряжки с движущегося грузовика упала коробка с пустыми бутылками, которые используются для изготовления лекарств. При ударе об асфальт емкости разбились, и вся проезжая часть оказалась засыпана мелкими кусочками стекла.

Водители предупреждают другу друга об опасности и советуют проезжать участок набережной острожный, чтобы не пробить колеса своего автомобиля.

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