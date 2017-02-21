В Воронеже «черный банкир» заработал 2,25 млн рублей

Житель Воронежа заработал 2,25 млн рублей, предоставляя людям и фирмам услуги по обналичиванию и транзиту денег, сообщила пресс-служба регуправления МВД во вторник, 21 февраля. По данным ведомства, 35-летний мужчина совершал банковские операции без лицензии и регистрации кредитной организации.

Преступление вскрыли сотрудники полицейского управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Стражи порядка возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ). «Черному банкиру» грозит до 4 лет лишения свободы.