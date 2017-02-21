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16:29 (мск), источник: РИА Новости

Суд назначил наказание жителю Крыма за убийство оперативника ФСКН

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Житель Крыма получил 20 лет колонии строгого режима за убийство оперативника Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) во время задержания группы наркоторговцев, сообщает региональная прокуратура.

В 2015 году при задержании группы наркоторговцев осужденный оказал вооруженное сопротивление оперативникам регионального управления ФСКН России по Республике Крым. Мужчина выстрелил в сотрудника ведомства, после чего тот скончался на месте. При этом за два дня до случившегося осужденный с превышением пределов самообороны выстрелил в безоружного человека, проникшего в его дом.

Он признан виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Покушение на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

«Согласно позиции прокурора — государственного обвинителя, виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

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