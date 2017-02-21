Суд назначил наказание жителю Крыма за убийство оперативника ФСКН

В 2015 году при задержании группы наркоторговцев осужденный оказал вооруженное сопротивление оперативникам регионального управления ФСКН России по Республике Крым. Мужчина выстрелил в сотрудника ведомства, после чего тот скончался на месте. При этом за два дня до случившегося осужденный с превышением пределов самообороны выстрелил в безоружного человека, проникшего в его дом.

Он признан виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Покушение на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

«Согласно позиции прокурора — государственного обвинителя, виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.