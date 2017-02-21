В Екатеринбурге на мать с коляской сошел снег с крыши: мальчик госпитализирован

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ЧП произошло сегодня в микрорайоне Эльмаш.

«В 17.30 в отдел полиции № 14 поступило сообщение от врачей ДГБ № 9 о том, что к ним поступил малолетний ребенок с травмами головы. Мать ребенка пояснила, что во время прогулки на улице Баумана с крыши дома № 5 на коляску, в которой находился ее полугодовалый сын, упала снежная масса», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют осмотр места происшествия, устанавливают очевидцев и обстоятельства трагического инцидента. По данному факту будет проведена тщательная проверка.

Отметим, что аналогичный случай произошел сегодня в Кургане, где грудной ребенок чудом выжил после того, как на него с крыши пятиэтажного дома чуть не упала груда снега.