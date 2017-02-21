Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Врачи не смогли определить причину смерти брата лидера КНДР
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
16:24 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на мать с коляской сошел снег с крыши: мальчик госпитализирован

В Екатеринбурге на мать с коляской с крыши сошел снег. Ребенок госпитализирован. Полиция уже начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ЧП произошло сегодня в микрорайоне Эльмаш.

«В 17.30 в отдел полиции № 14 поступило сообщение от врачей ДГБ № 9 о том, что к ним поступил малолетний ребенок с травмами головы. Мать ребенка пояснила, что во время прогулки на улице Баумана с крыши дома № 5 на коляску, в которой находился ее полугодовалый сын, упала снежная масса», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют осмотр места происшествия, устанавливают очевидцев и обстоятельства трагического инцидента. По данному факту будет проведена тщательная проверка.

Отметим, что аналогичный случай произошел сегодня в Кургане, где грудной ребенок чудом выжил после того, как на него с крыши пятиэтажного дома чуть не упала груда снега.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге задержан высокопоставленный чиновник. "Взяли на рабочем месте"
Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь