Ялтинская полиция задержала серийного вора

По возвращении обратно мопеда на прежнем месте он уже не обнаружил. Сумма ущерба составила 50 тыс.рублей. Ялтинская полиция оперативно установила личность подозреваемого. Им оказался безработный 32-летний местный житель.

Также в ходе допроса выяснилось, что местный житель причастен еще к нескольким преступлениям — краже из автомобиля двух аккумуляторных батарей, принадлежащих 59-летнему ялтинцу, и краже из квартиры 29-летнего жителя поселка Голубой Залив мобильного телефона. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п."в ч. предусмотренного п."в ч.3 ст. 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно санкции данной статьи, подозреваемому может грозить наказание от крупного штрафа — до лишения свободы на срок до 6 лет, — уточнили в МВД по РК.