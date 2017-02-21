В Барселоне задержали со стрельбой угнанный грузовик с газом

По данным полиции, грузовик был угнан. Водитель проигнорировал требования полиции остановиться и попытался оторваться от погони. При этом он выехал на встречную полосу дороги в центре города и задел несколько других машин.

В итоге полицейские мотоциклисты сделали несколько выстрелов в сторону машины. В полиции не уточняют, были ли эти выстрелы предупредительными, отмечая только, что после этого водитель угнанной машины увидел направленное на него оружие и остановился.

Сообщается, что предполагаемый угонщик ранений в результате инцидента не получил. Он оказался выходцем из Швеции, наблюдавшимся ранее у психиатра. Сейчас его отправили на медицинское освидетельствование, а затем планируют допросить.