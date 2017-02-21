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17:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Барселоне задержали со стрельбой угнанный грузовик с газом

Испанской полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить грузовик с газовыми баллонами, несшийся по встречной полосе дороги в Барселоне.

Источник: AFP 2017

По данным полиции, грузовик был угнан. Водитель проигнорировал требования полиции остановиться и попытался оторваться от погони. При этом он выехал на встречную полосу дороги в центре города и задел несколько других машин.

В итоге полицейские мотоциклисты сделали несколько выстрелов в сторону машины. В полиции не уточняют, были ли эти выстрелы предупредительными, отмечая только, что после этого водитель угнанной машины увидел направленное на него оружие и остановился.

Сообщается, что предполагаемый угонщик ранений в результате инцидента не получил. Он оказался выходцем из Швеции, наблюдавшимся ранее у психиатра. Сейчас его отправили на медицинское освидетельствование, а затем планируют допросить.

Источник: AFP 2017

Угнанный грузовик перевозил несколько десятков баллонов с бутаном. Несмотря на то, что угнанные грузовики ранее использовались в Берлине и Ницце для нападений на мирных жителей, испанская полиция пока не уверена, что водитель мог планировать теракт.

В Берлине в декабре прошлого года после наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки погибли 12 человек, почти 50 получили ранения. В Ницце летом 2016 года погибли более 80 человек.

Ответственность за оба нападения взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство», запрещенная во многих странах, включая Россию. После этого во многих городах, в том числе и в Москве, места проведения массовых мероприятий решили блокировать тяжелой техникой.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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