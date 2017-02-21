В Воронеже в жилом доме незаконно прописали 345 мигрантов
Нарушения обнаружили прокуроры.
Нарушения обнаружили прокуроры.
В Воронежской области нередко нарушают миграционное законодательство. Чаще всего местные жители фиктивно ставят на учет иностранцев.
По данным прокуроров, в 2016 году обнаружили больше 10 объектов массовой регистрации мигрантов.
Например, в жилом доме в Ленинском районе города собственник «прописал» сразу 345 иностранцев. Они все там просто бы не смогли поместиться.
Также прокуроры обнаружили, что многие юрлица и предприниматели нарушали закон, принимая на работу мигрантов без патентов. Или нанимали их на специальности, не соответствующие патентам.
«В 2016 году органы прокуратуры области выявили более 600 нарушений миграционного законодательства, — поясняют в