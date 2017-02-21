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18:04 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в жилом доме незаконно прописали 345 мигрантов

Нарушения обнаружили прокуроры.

В Воронежской области нередко нарушают миграционное законодательство. Чаще всего местные жители фиктивно ставят на учет иностранцев.

По данным прокуроров, в 2016 году обнаружили больше 10 объектов массовой регистрации мигрантов.

Например, в жилом доме в Ленинском районе города собственник «прописал» сразу 345 иностранцев. Они все там просто бы не смогли поместиться.

Также прокуроры обнаружили, что многие юрлица и предприниматели нарушали закон, принимая на работу мигрантов без патентов. Или нанимали их на специальности, не соответствующие патентам.

«В 2016 году органы прокуратуры области выявили более 600 нарушений миграционного законодательства, — поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры. — В целях их устранения принесен 21 протест, в суд направили 25 исковых заявлений, внесли 77 представлений, больше 160 должностных лиц привлекли к административной и дисциплинарной ответственности».

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