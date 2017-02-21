Опубликовано видео поджога наркодиспансера под Волгоградом

В ролике видно, что в здание входит мужчина в маске с прорезями для глаз, в руках он держал и пистолет. Угрожая сотрудникам, он облил жидкостью два кабинета, а после чиркнул спичкой.

— Из медицинского учреждения были эвакуированы пять человек. Вспыхнувшим огнем уничтожено имущество в двух кабинетах, — сообщили «РГ» в СКР по Волгоградской области.

По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний сотрудник службы безопасности одного из волгоградских предприятий.

Как оказалось, накануне ночью его задержали сотрудники ГИБДД по подозрению в управлении автомашиной в состоянии наркотического опьянения, и медицинское исследование подтвердило этот факт. На следующее утро молодой человек вновь прибыл в больницу, где находились его медицинские документы, и не нашел ничего лучше, как попытаться их сжечь.

— В результате проведенных обысков, по месту жительства задержанного полицейские обнаружили три незарегистрированных травматических пистолета и обрез охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый арестован, — уточнили в ведомстве.