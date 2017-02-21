Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
18:37 (мск), источник: "Российская газета"

Опубликовано видео поджога наркодиспансера под Волгоградом

В интернете появилась видеозапись поджога в городе Волжском Волгоградской области двух кабинетов местного наркодиспансера.

В ролике видно, что в здание входит мужчина в маске с прорезями для глаз, в руках он держал и пистолет. Угрожая сотрудникам, он облил жидкостью два кабинета, а после чиркнул спичкой.

— Из медицинского учреждения были эвакуированы пять человек. Вспыхнувшим огнем уничтожено имущество в двух кабинетах, — сообщили «РГ» в СКР по Волгоградской области.

По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний сотрудник службы безопасности одного из волгоградских предприятий.

Как оказалось, накануне ночью его задержали сотрудники ГИБДД по подозрению в управлении автомашиной в состоянии наркотического опьянения, и медицинское исследование подтвердило этот факт. На следующее утро молодой человек вновь прибыл в больницу, где находились его медицинские документы, и не нашел ничего лучше, как попытаться их сжечь.

—  В результате проведенных обысков, по месту жительства задержанного полицейские обнаружили три незарегистрированных травматических пистолета и обрез охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый арестован, — уточнили в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Екатеринбургский театр оперы и балета показал в Москве лучшие работы
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Володин попросил правительство отозвать устаревшие законопроекты
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
США частично упростили высылку нелегальных иммигрантов
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Отстранение российских лыжников от соревнований оставили в силе
В Барселоне полиция открыла огонь по угнанному грузовику с газом
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь