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18:08 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани девочка провалилась под лед, скатившись с горки

Восьмилетняя девочка провалилась под лед во время катания с горки, сообщает «Эфир».

Источник: Аргументы и факты

Несчастный случай произошел возле театра им. Г. Камала со стороны ул. Марджани. Девочка каталась с горки на тюбинге и, когда съехала вниз, провалилась в полынью. К счастью, девочку смогли быстро достать из воды.

Как выяснилось, в этом месте проходит теплотрасса, поэтому по всему периметру заметны полыньи, которые не замерзают даже при сильных морозах. Однако не все дети об этом знают, так как предупреждающих знаков нет.

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