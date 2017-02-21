В Казани девочка провалилась под лед, скатившись с горки

Несчастный случай произошел возле театра им. Г. Камала со стороны ул. Марджани. Девочка каталась с горки на тюбинге и, когда съехала вниз, провалилась в полынью. К счастью, девочку смогли быстро достать из воды.

Как выяснилось, в этом месте проходит теплотрасса, поэтому по всему периметру заметны полыньи, которые не замерзают даже при сильных морозах. Однако не все дети об этом знают, так как предупреждающих знаков нет.