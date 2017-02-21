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17:46 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре пресекли картельный сговор на четыре миллиарда рублей

Самарское УФАС пресекло картельный сговор с участием поликлиники, ряда компаний и министерства здравоохранения Самарской области при проведении аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования на сумму более 4 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Самарское УФАС России признало министерство здравоохранения Самарской области, ООО “ЦЭХ-Здоровье”, ООО “СМТ”, ООО “Медсимвол”, ООО “ДжиИ Хэлскеа” и областную клиническую больницу имени Д. В. Середавина виновными в антиконкурентных соглашениях», — говорится в сообщении.

«Это один из крупнейших сговоров на торгах в сфере здравоохранения. Сумма закупки составила более 4 миллиардов рублей. Всех хозяйствующих субъектов, участвовавших в антиконкурентном соглашении, независимо от того, выиграли ли они торги, ожидает штраф до 50% от начальной (максимальной) цены предмета торгов. Должностные лица министерства здравоохранения и хозяйствующих субъектов будут привлечены к уголовной ответственности», — приводятся слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева.

Как поясняет ФАС, в мае в Самарской области состоялся открытый аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования. До проведения торгов по инициативе местного минздрава состоялась встреча между представителями компаний «СМТ» и «ЦЭХ — Здоровье».

По итогам этой встречи была разработана схема участия в торгах, которая позволила компании «СМТ» стать победителем, а компании «ЦЭХ — Здоровье» — заключить договоры субподряда стоимостью до 100 миллионов рублей в обмен на неучастие в торгах и неподачу жалоб в ФАС.

Договоренность министерства и компаний осуществлялась также при участии представителя производителя оборудования «ДжиИ Хелскеа» и его дилера «Медсимвол», что привело к поддержанию цен на торгах. Организатор торгов, областная клиническая больница имени Д. В. Середавина, в свою очередь, до проведения торгов согласовала с участниками техническое задание, заключает контрольное ведомство.

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