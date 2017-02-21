В «Храброво» задержан житель области с крупной партией наркотиков

В результате проверки оперативной информации у подозреваемого изъяли 173 таблетки сильнодействующего синтетического аналога героина и 2,29 г гашиша. Наркотики были замаскированы под кредитную карту.

Как установили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД, запрещённые вещества злоумышленник приобрёл в одной из стран Европы и планировал распространять на территории региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, включает лишение свободы на срок до 20 лет.