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18:16 (мск), источник: Новый Калининград

В «Храброво» задержан житель области с крупной партией наркотиков

В аэропорту «Храброво» полицейские вместе с сотрудниками таможни задержали 36-летнего жителя области, подозреваемого в перевозке наркотиков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

В результате проверки оперативной информации у подозреваемого изъяли 173 таблетки сильнодействующего синтетического аналога героина и 2,29 г гашиша. Наркотики были замаскированы под кредитную карту.

Как установили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД, запрещённые вещества злоумышленник приобрёл в одной из стран Европы и планировал распространять на территории региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, включает лишение свободы на срок до 20 лет.

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