Перестрелка в Кропивницком: стало известно еще об одном пострадавшем

«В настоящее время полицейским стало известно о еще одном пострадавшем. Мужчина обратился за помощью к врачам из-за ранения ног», — говорится в сообщении.

Таким образом, пострадавших — двое, все участники перестрелки задержаны, уголовное производство переквалифицировано по ч. 2 ст. 115 та ст. 15 (покушение на убийство) УК Украины.

Сегодня в городе Кропивницкий произошла перестрелка. Полиция сообщает, что произошел конфликт между местным жителем и тремя неизвестными гражданами.