Перестрелка в Кропивницком: стало известно еще об одном пострадавшем
Полиции стало известно о том, что, в результате перестрелки в Кропивницком, которая произошла сегодня утром, 21 февраля 2017 года, пострадал еще один человек. Об этом сообщает
Полиции стало известно о том, что, в результате перестрелки в Кропивницком, которая произошла сегодня утром, 21 февраля 2017 года, пострадал еще один человек. Об этом сообщает
«В настоящее время полицейским стало известно о еще одном пострадавшем. Мужчина обратился за помощью к врачам
Таким образом, пострадавших — двое, все участники перестрелки задержаны, уголовное производство переквалифицировано по ч. 2 ст. 115 та ст. 15 (покушение на убийство) УК Украины.
Сегодня в городе Кропивницкий произошла перестрелка. Полиция сообщает, что произошел конфликт между местным жителем и тремя неизвестными гражданами.