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18:02 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец забил до смерти своего отца из-за пустякового повода

Ближайшие полтора десятка лет он может провести в тюрьме.

СКР завел уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК) в селе Юдино Подгоренского района. Жертвой стал 69-летнего хозяина с телесными повреждениями. Под подозрение попал 42-летний сын потерпевшего. Он рассказал, из-за чего расправился со своим отцом.

Как оказалось, мужчина пришел в гости забрать прибор для настройки спутникового ТВ. Однако отец в этом ему отказал. Тогда сын жестоко избил пожилого мужчину — нанес удары по голове и туловищу.

«Он полученных травм пенсионер скончался», — отметили в СКР.

Тело воронежца обнаружили местные жители — они увидели его без признаков жизни. Мужчине грозит от шести до 15 лет тюрьмы.

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