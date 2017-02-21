Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга отвезли в Следственный комитет
Предположительно, чиновник попался на взятке — первое видео с места задержания Александра Бреденко.
Предположительно, чиновник попался на взятке — первое видео с места задержания Александра Бреденко.
В Екатеринбурге прямо на рабочем месте во вторник, 21 февраля, задержали главу администрации
Предположительно, городской высокопоставленный чиновник попался на взятке. По словам сотрудников администрации района, непонятное движение в коридорах здания началось в районе 12 часов дня. В кабинет главы района нагрянули оперативные сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области.
В этот момент появилась первая неподтвержденная информация о задержании Александра Бреденко, связанного с коррупционным преступлением. Однако никто из силовых ведомств эту информацию не смог подтвердить.
Как передает корреспондент «АиФ-Урал», в течение всего дня в кабинете чиновника, а также его заместителя по потребительскому рынку Владимира Ширшова проводились следственные мероприятия. А окна на третьем этаже, где располагаются их кабинеты, были наглухо закрыты жалюзи. Оперативники на стук в дверь лаконично отвечали: «Никаких комментариев пока не будет».
По словам другого заместителя главы администрации района по вопросам благоустройства Константина Кудрявцева, администрация района сегодня работала в штатном режиме. Сам комментировать ситуацию чиновник наотрез отказался. Впрочем, как и многие другие — иные просто разводили руки со словами: «Я вообще не понимаю, что происходит».
О том, что следственные мероприятия по задержанию главы администрации района явно затягиваются, стало понятно после того, как ряд подопечных Александра Бреденко принесли в кабинет несколько вкусно пахнущих блюд из соседнего известного в Екатеринбурге ресторана.
На вопрос, не для сотрудников ли
В ближайшее время от Следственного комитета должны появиться первые подробности о задержании высокопоставленного екатеринбургского чиновника.