Полицейские установили участников перестрелки в Иглинском районе
Полицейские установили участников конфликта в селе Акбердино Иглинского района. Там перестрелка попала в объектив видеорегистратора автомобиля.
Полицейские установили участников конфликта в селе Акбердино Иглинского района. Там перестрелка попала в объектив видеорегистратора автомобиля.
Как видно на записи, несколько вооруженных мужчин ведут огонь. Один из них скрывает лицо под медицинской маской.
Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, двоих уфимцев допросили в рамках уголовного дела о причинении телесных повреждений. Сейчас их отпустили под подписку о невыезде.
Напомним, после конфликта за медицинской помощью обратились восемь человек.