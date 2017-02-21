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20:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Полицейские установили участников перестрелки в Иглинском районе

Полицейские установили участников конфликта в селе Акбердино Иглинского района. Там перестрелка попала в объектив видеорегистратора автомобиля.

Как видно на записи, несколько вооруженных мужчин ведут огонь. Один из них скрывает лицо под медицинской маской.

Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, двоих уфимцев допросили в рамках уголовного дела о причинении телесных повреждений. Сейчас их отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, после конфликта за медицинской помощью обратились восемь человек.

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