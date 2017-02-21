Полицейские установили участников перестрелки в Иглинском районе

Как видно на записи, несколько вооруженных мужчин ведут огонь. Один из них скрывает лицо под медицинской маской.

Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, двоих уфимцев допросили в рамках уголовного дела о причинении телесных повреждений. Сейчас их отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, после конфликта за медицинской помощью обратились восемь человек.