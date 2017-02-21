Жителя севера Прикамья осудят за оскорбление мэра из-за плохих дорог
Мужчина нецензурно высказался в адрес чиновника.
Мужчина нецензурно высказался в адрес чиновника.
74-летний житель Чердынского района ответит в суде за публичное оскорбление представителя власти.
Как сообщает СКР, 3 августа около здания администрации пенсионер в нецензурной форме высказал своё недовольство состоянием дорог в деревне Петухова. Также он несколько раз прилюдно оскорбил главу сельской администрации.
Уголовное дело по статье 319 УК РФ передали в суд.