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20:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя севера Прикамья осудят за оскорбление мэра из-за плохих дорог

Мужчина нецензурно высказался в адрес чиновника.

74-летний житель Чердынского района ответит в суде за публичное оскорбление представителя власти.

Как сообщает СКР, 3 августа около здания администрации пенсионер в нецензурной форме высказал своё недовольство состоянием дорог в деревне Петухова. Также он несколько раз прилюдно оскорбил главу сельской администрации.

Уголовное дело по статье 319 УК РФ передали в суд.

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