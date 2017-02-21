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20:45 (мск), источник: Om1.ru

На трассе в Омской области из-за метели застрял рейсовый автобус

Пассажиры и автомобилисты несколько часов ждали помощи.

Сообщение о заторе на трассе в районе села Тавричанка появилось около восьми вечера в группе «Омск ЧП». По словам очевидцев, там из-за снегопада застряло несколько машин и автобус с пассажирами.

 — Не выезжайте за Тавричанку. Замело трассу, не доезжая с. Тихвинки. Метет буран. Стоим уже три часа. Звонили в МЧС, сказали ждите к вам едут. Помощь еще не приехала. Скопилось очень много машин. Стоит рейсовый автобус с пассажирами. Кто-то с детьми, топливо у кого-то заканчивается, — написал анонимный пользователь.

 — Я 4 часа тогда прождал, говорили, выехали к вам, едут, в итоге никого. Развернулись все и пошли караваном кто на город, кто на Черлак, кто в Тавричанку, — уточняют в комментариях.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что к 21:30 помощь уже прибыла. Дорогу расчистили, послу чего транспорт смог продолжить движение.

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