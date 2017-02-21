В Омске на Енисейской произошло массовое ДТП: столкнулись четыре машины
Водитель одного из автомобилей получил травмы.
Водитель одного из автомобилей получил травмы.
Сегодня после 22:00 вечера произошло массовое ДТП на Енисейской улице. Очевидцы в группе «ЧП Омск» сообщают, что столкнулись как минимум четыре автомобиля, по некоторым данным, их было пять. Одну из иномарок при ударе отбросило на довольно высокий сугроб.
На месте работают полицейские, медики и
— Насколько сильно, пока не понятно… но лоб и голова в крови, удар в лобовое… в общем, всё произошло мгновенно… а всё
Девушка уверяет, что колесо одной из машин попало в «кашу из снега», автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу.