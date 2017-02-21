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20:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Енисейской произошло массовое ДТП: столкнулись четыре машины

Водитель одного из автомобилей получил травмы.

Сегодня после 22:00 вечера произошло массовое ДТП на Енисейской улице. Очевидцы в группе «ЧП Омск» сообщают, что столкнулись как минимум четыре автомобиля, по некоторым данным, их было пять. Одну из иномарок при ударе отбросило на довольно высокий сугроб.

На месте работают полицейские, медики и аварийно-спасасательная служба. По словам очевидцев, все живы, хотя пострадал один из водителей.

— Насколько сильно, пока не понятно… но лоб и голова в крови, удар в лобовое… в общем, всё произошло мгновенно… а всё из-за неуборки дорог, — написала пользовательница Ирина Руль.

Девушка уверяет, что колесо одной из машин попало в «кашу из снега», автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу.

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