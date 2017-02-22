В Краснодаре участники нападения на водителя Volkswagen сдались полиции
Четыре молодых человека, которые напали на водителя подрезавшей их иномарки в Краснодаре, сдались полиции.
Четыре молодых человека, которые напали на водителя подрезавшей их иномарки в Краснодаре, сдались полиции.
Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел вечером 18 февраля на углу улиц Северной и Тургенева. Водитель Volkswagen перестроился перед Lada Priora с номерами Ингушетии. На светофоре из машины вышли несколько мужчин и напали на пару в иномарке. В полиции позже уточнили, что водителя несколько раз ударили по голове, а девушку не тронули. Однако когда водитель Volkswagen попытался скрыться, машину развернуло, и она врезалась в столб, девушка получила перелом.
Находившиеся в «Приоре» четверо молодых людей явились в полицию 21 февраля.
«Избивший водителя иномарки парень 1990 года рождения дал признательные показания, его допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказал Юга.ру руководитель